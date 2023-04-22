Ramazan Bayramında sevdiklerinin bayramını kutlamak ve sosyal medyada mesaj yayınlamak isteyen kişiler Ramazan Bayramında gönderilecek mesajları araştırıyor. Peki, bayramda gönderilecek mesajlar neler? Ramazan Bayramı mesajları…

Ramazan Bayramında sevdiklerinizin bayramını kutlayabileceğiniz veya sosyal medyanızda paylaşabileceğiniz mesajları sizler için derledik. İşte bayram mesajları…

BAYRAMDA GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

''Sevgi, hoşgörü ve paylaşımın doruk noktasına ulaştığı Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim. Cumanız mübarek, Bayramınız kutlu olsun!''

''Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül coşku dolu olsun, kişisel sorunlarınız bitmiş, umutlarınız gerçekleşmiş, mutluluklarınız artmış olsun. Cumanız hayırlı, Bayramınız mübarek olsun!''

''Bayram coşkusu yüreklerinizi kaplasın, sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktirin. Bayramınız kutlu olsun, hayırlı cumalar!''

''Bayramın bereketi, sevgisi, hoşgörüsü tüm dünyayı sarsın, insanlık adına barış getirsin. Bayramınız mübarek olsun! Hayırlı cumalar.''

''Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Ramazan Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle...''

''Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar...''

''Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı kutlarım.''

''Bu güzel iki günün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.''

''Rabbimiz, dualarımızı kabul ettiği, günahlarımızı bağışladığı bu mübarek bayramda, hepimizin kalplerine sevgi, merhamet ve hoşgörü yerleştirsin. Cumanız mübarek bayramınız kutlu olsun.''