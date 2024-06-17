Bayramda karısının 20 bin TL'sini çöpe attı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde yaşayan Sami Gezer, eşinin ayırarak 3 poşete böldüğü eski giysileri yanına alarak dün Bayram namazı kılmak için camiye gitti. Cami çıkışı adam 3 poşet kıyafeti giysi kumbarasının yanına atarak evine gitti.

Bu olaydan 30 dakika sonra kızı babasını arayarak evde sakladıkları 20 bin TL'nin evde olmadığını söyledi. Başından aşağıya kaynar sular dökülen adam, paranın eski giysilerin içinde olduğunu söyledi.

Adam koşarak attığı poşetlerin olduğu yere gitti. Ancak poşetlerin yerinde durmadığını gördü. Talihsiz adam soluğu Sefaköy Polis Merkezi'nde aldı. Polisler belediye ile temasa geçti. Polis ve belediye ekipleri giysi kutusunu gören kameraları tespit etti.

Bir kamera kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının gelip, giyim kutusunun yanındaki 3 poşeti alarak uzaklaştığını kayıt altına aldı.

Bunun üzerine 20 bin TL’sini yanlışlıkla çöpe atan Gezer, poşetleri götüren kadından şikayetçi olurken polis ekipleri ise kadını bulmak için çalışma başlattı.

Yanlışlıkla atılan paranın eşine ait olduğunu anlatan Sami Gezer, “Arabanın bagajında poşetlerin içinde kullanılmamış giysiler vardı. Onun içinde de bir miktar para vardı, bizim de haberimiz yoktu. Kamera görüntülerde bir kadının elbiseyi alıp yukarı doğru devam ettiğini gördük. Kadına ulaşmaya çalıştık ulaşamadık. Bulan her kim ise geri getirip teslim etmesini rica ediyoruz” dedi.