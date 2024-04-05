Bayramda yolculuk yapacaklara kritik uyarı

Bayram, Türkiye'de 81 ilde toplam elektrik araç sayısının 70 bin, şarj istasyonları soket sayısının ise 20 bin düzeyinde olduğunu söyledi.

Elektrikli araç sürücülerinin genellikle bayram ve tatil dönemlerinde uzun menzilde seyahat ettiklerini ifade eden Bayram, kullanıcıların, bu dönemde rotalarında bulunan şarj istasyonlarında uygunluk durumunu kontrol ederek yola çıkmaları gerektiğine söyledi.

Bayram, ortalama doğru akım şarj soketiyle 45 dakika, alternatif akımla yaklaşık 3,5 saat süren şarj sürelerinin dikkate alınması gerektiğini rezervasyonla şarj sistemini uygulayan Türkiye'de tek bir marka olduğunu söyledi.

Bayram, önceden randevu alıp orada şarj imkanı sağlayabileceğini fakat yolların yoğun olduğu dönemlerde şarj yoğunluğu da yaşanabileceğini bunu engellemek için rotalardaki şarj istasyonları kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Şarj istasyonlarında yüzde 100 şarj için beklenmesine gerek olmadığını söyleyen bayram, bazı durumlarda 15 dakikalık şarj süresiyle 150 kilometrelik menzile ulaşabileceğini dolayısıyla 15'er dakika farklı 3 noktada şarj etmek yoğunluğu azaltabileceğini ifade etti.