Bayramda yollar kan gölüne döndü! 36 ölü, 6 bin 550 yaralı

Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, bayramın beşinci gününde, yani dün, 24 saat içinde 696 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 10 kişi ölürken, 1205 kişi yaralandı.

Denetim ekipleri tarafından kontrol edilen 425 bin 63 araçtan 23 bin 219'una hız ve radar cezası uygulanırken, 35 bin 990 araca diğer çeşitli cezalar kesildi.

Bayram tatilinin ilk beş gününde meydana gelen kazalarda toplamda 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında bulundu.

Ayrıca Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin karadan ve havadan gerçekleştirdiği trafik denetimlerine ait görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.