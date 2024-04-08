Bayramdan önce fiyatını duyan koştu. İstanbul'da metrelerce ucuz baklava kuyruğu

Kaynak: İHA
Bayramdan önce fiyatını duyan koştu. İstanbul'da metrelerce ucuz baklava kuyruğu
İstanbul Şirinevler’de bayram nedeniyle ucuz baklava yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Şirinevler’de ucuz baklava almak için yaklaşık 1 saat boyunca kuyrukta bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İstanbul’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir çok kişi tatlı ve şeker alışverişine çıkıyor. Şirinevler’de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar ise 1 saat boyunca uzun kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Cevizli baklavanın kilosu 84 TL, Fıstıklı baklavanın kilosu ise 155 TL'ye satılıyor. Ucuz baklava almak için bekleyen Zeki Ateş, “Baklava alabilmek için 1,5 saat oldu hala bekliyoruz. Fiyatları piyasaya göre uygun olduğundan dolayı biz de buradan alıyoruz” diye konuştu.

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“BURADA BEKLEMEYE DEĞİYOR”

Baklava sırasında bekleyen Mehmet Aslantaş, “Ben de 1 saattir sırada bekliyorum. Fiyatlar dışarıya göre gerçekten çok uygun. Dışarıda satılan baklavanın 3’te biri fiyatına burada baklava satılıyor. Cevizli baklavanın kilosu piyasada 300 TL’den aşağı yok. Burada kilosu 84 TL, burada beklemeye değiyor” dedi.

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