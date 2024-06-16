Bayramdan sonra dolarda yaşanacakların şifresi

Düzenleme: Büşra Kapan
Bayramdan sonra dolarda yaşanacakların şifresi

Küresel piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakıyor.

ABD tarafında yoğun geçen veri gündemi, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Hafta başından beri kritik verilerin açıklandığı gündemde dolar tarafı ve emtialar büyük hareketlilik sergiledi.

fed-yenicag.jpgFED PİYASAYI SALLADI
Küresel piyasalarda bu hafta Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. FED faizi beklentilere paralel olarak 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonda kalıcı düşüşü görene kadar faiz indirimin masada olmayacağına yer verildi. Enflasyonda düşüş görülürse bu yıl için bir faiz indiriminin gündemde olabileceği sinyaline de verildi.

japonyamerkezbankasi-yenicag.jpgJAPONYA PAS GEÇTİ

Japonya Merkez Bankası bu ay düzenlediği toplantıda faizleri pas geçerek sabit bırakırken, Japon devlet tahvili alımını azaltmayı düşündüğünü duyurdu.

ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE TEPKİ

Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin geçtiğimiz günler açıkladığı vergi artırımına ilişkin uyguladığı tarifenin kaldırılması çağrısında bulundu.

ELON MUSK’TAN APPLE’A TEPKİ

Elon Musk, işletim sistemini OpenAI ile entegre ederse, güvenlik ihlaline meydana getirebileceği sebebiyle Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını ifade etti.

REZERVLERDE REKOR

Yurtiçinde bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri açıklandı. TCMB’nin rezervleri 146,2 milyar doları görerek yeni bir zirveyi gündeme getirdi.

CARİ AÇIK 9 AYIN ZİRVESİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisana ait ödemeler dengesi verileri kapsamında cari açık 5,3 milyar dolarla dokuz ayın en yüksek aylık açığı olarak kaydedildi.

dolar146h.jpgDOLAR KURU REKOR TAZELEDİ

Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde rekor tazeledi. Kurban Bayramı tatili sebebiyle piyasaların tatile girmesinden hemen önce dolar kuru yeni bir rekora imza atarak yapacağı yaptı. 13 Haziran Perşembe günü akşam seansında tepki alımı başlatan kur, 14 Haziran Cuma günü 32,78 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

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