Bayramiç'te kayıp gencin cesedi çay yatağında bulundu

Olay, 24 Haziran'da Bayramiç ilçesinde gerçekleşti. Ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Kalmaoğlu için polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kalmaoğlu'nun son görüldüğü Camicedit Mahallesi'ndeki Karamenderes Çayı'nda yoğunlaştı. Kısa süre sonra çay yatağında genç adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine çağrılan savcının incelemesinin ardından Kalmaoğlu'nun cesedi, otopsi için hastaneye gönderildi.

Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.