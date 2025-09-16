Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyeye getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede savunması alınan Hasan Mutlu tutuklandı. Diğer şüphelilerin savunmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 45 şüpheliden aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nde savunması alınan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin savunmaları devam ediyor.

HASAN MUTLU KİMDİR?

22 Haziran 1961’de Safranbolu Karabük’te doğdu. İlk ve orta öğretimini Fatih’te tamamladıktan sonra, İstanbul Vefa Lisesi’nde lise eğitimine devam etti. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik – Matematik Bölümü’nden üçüncülükle mezun oldu.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. 1985 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet vermekte olup, Sınav Dergisi Dershaneleri’nin şube kurucusu ve İstanbul temsilcisidir. 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Yine 2011 yılında Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanlığı’nı üstlendi. 2014 Aralık ayından bu yana CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevine devam etmektedir. Uzun yıllardır Karabük-Safranbolu Derneği ve TÖDER (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir.

Ayrıca; Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Trakyalı İş Adamları Derneği, Bayrampaşa Kartaltepe Spor Kulübü üyesidir. Fizik ve Matematik alanında yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.