Kaynak: Haber Merkezi
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! 48 şüpheli hakkında gelişme

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiası ile başlatılan soruşturmada 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuz iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLER ÇAĞLAYAN'DA

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

