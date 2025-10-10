CHP'li Çiftçi, mahkemenin Bayrampaşa kararını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından kararı değerlendiren Çiftçi, durumu 'çökme' olarak nitelendirdi.

Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde:

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki seçimlerin ardından verilen “yürütmeyi durdurma” kararı, kanun tamamen yok sayılarak alınmıştır.

"BU, AKP’NİN YARGI ELİYLE BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NE ÇÖKME GİRİŞİMİDİR"

Belediye Kanunu’nun 45. maddesi, belediye başkanının herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde meclisin, 1. Başkan Vekili’nin başkanlığında toplanacağını açıkça düzenler.

Kanun “adaydı, yönetemez” dememiştir; tersine, “1. Başkan Vekili yönetir” demiştir.

Buna rağmen mahkemenin “adaydı, yönetemez” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermesi, kanuna açıkça aykırıdır.

Bu kararın anlamı nettir:

Bayrampaşa Belediyesi’nde halkın iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin yetkisini gasp etmeye, hukuku bir kez daha siyasetin sopası haline getirmeye çalışıyorlar.

Bu, AKP’nin yargı eliyle Bayrampaşa Belediyesi’ne çökme girişimidir.

Bayrampaşa’da seçim sürecinde yaşanan tehditler, baskılar ve şimdi verilen bu karar, aynı zincirin halkalarıdır.