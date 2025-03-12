Bayrampaşa’da çorap fabrikasında can pazarı: 2 kadın işçi çatıda mahsur kaldı

Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Bayrampaşa'daki çorap imalathanesinde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Terazidere Mahallesi Funda Sokak'taki 3 katlı çorap imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Durumu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Binayı saran dumanlar nedeniyle çatıya çıkan iki kadın işçi, burada mahsur kaldı.

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Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri işçileri merdivenle kurtardı.

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Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürdü.

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Öte yandan, iki işçinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, binadan yoğun duman çıkarken, itfaiye ekiplerinin iki kadın işçiyi merdiven yardımıyla çatıdan indirmesi yer aldı.

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