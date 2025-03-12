Bayrampaşa’da çorap fabrikasında can pazarı: 2 kadın işçi çatıda mahsur kaldı

Terazidere Mahallesi Funda Sokak'taki 3 katlı çorap imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binayı saran dumanlar nedeniyle çatıya çıkan iki kadın işçi, burada mahsur kaldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri işçileri merdivenle kurtardı.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, iki işçinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, binadan yoğun duman çıkarken, itfaiye ekiplerinin iki kadın işçiyi merdiven yardımıyla çatıdan indirmesi yer aldı.