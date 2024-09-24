Bayrampaşa’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü gelinlik mağazasına daldı

Kaza, saat 18.20 sıralarında Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi.

Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsünün şoförü, yeşil ışıkta gaza basarken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüs, park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımdaki koruma mantarlarını aşarak dört katlı binanın girişindeki dükkana çarparak durabildi.

Gelinlik dükkanında bulunan vatandaşlar, iç kısımlara ilerleyerek kazadan yara almadan kurtuldu.

Heyecanlanıp gaz kolunu bırakmayan sürücü motoruyla dükkana daldı

Otobüs içerisindeki yolculardan bazıları ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, otobüs çekici vasıtasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Maltepe'de araç dükkana daldı

“ÇOK BÜYÜK BİR KAZADAN KURTULDUK”

Kazaya tanık olan Sevgi Eker, "Ekmek almaya gidiyordum, buradan araba hızlı bir şekilde daldı. Yoksa buradan aşağı doğru gitse her şeyi paramparça yapacaktı.

Olaydan sonra biraz sakinleştim. Çok büyük bir kazadan kurtuldu burası" dedi.

Otobüsün dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.