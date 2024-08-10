Maltepe'de araç dükkana daldı

Kaynak: DHA
Maltepe'de araç dükkana daldı

Maltepe'de kontrolden çıkan sürücü yol kenarındaki dükkana daldı. Yaşanan kazada dükkanın önünde duran iki şahıs ve araç sürücüsü olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Saat 13.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, 34 KPA 504 plakalı Chery marka otomobil sürücüsü Hülya Y., cadde üstünde sokağa giriş yapacağı sırada kontrolünü kaybederek yol kenarındaki dükkana hızla çarptı.

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Yaşanan kaza sonrası araç yan yattı. Kazada, dükkanın önünde duran iki vatandaş ve otomobil sürücüsü Hülya Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaşanan kazada yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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