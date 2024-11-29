Bayrampaşa’da korkutan anlar: Uzun namlulu silahla defalarca ateş etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bayrampaşa’da korkutan anlar: Uzun namlulu silahla defalarca ateş etti

Bayrampaşa’da bir kişi minibüs duraklarında uzun namlulu silahla ateş etti. Olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesinde, minibüs duraklarının bulunduğu noktada meydana geldi. K.S. isimli şüpheli minibüs duraklarının yakınındaki iş yerine girerek içerideki uzun namlulu silahını aldı.

Bayrampaşa’da korkutan anlar: Uzun namlulu silahla defalarca ateş ettiDaha sonra kapı önüne çıkan şüpheli havaya 6-7 el ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine Bayrampaşa Mobil Park ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.S.'yi gözaltına aldı; şüphelinin iş yerinde sakladığı silaha da el konuldu.

Bayrampaşa’da korkutan anlar: Uzun namlulu silahla defalarca ateş etti

Şüpheli K.S. karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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