Bayrampaşa'da otogarda büyük facia! İki yolcu otobüsü çarpıştı. Yolcular büyük panik yaşadı

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 17 AEJ 934 plakalı otobüs, perondan çıkmak üzere geri manevra yaparken, o esnada Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan 34 FPV 991 plakalı otobüsle çarpıştı.

Otobüslerde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çarpışan otobüsleri gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 17 AEJ 934 plakalı otobüsün muavini hafif şekilde yaralanırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yolcuların sarsıldığı eşyaların ise savrulduğu görüldü.