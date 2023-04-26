Bayrampaşa'da yollar kırmızı sıvıya boyandı: Çok kötü kokuyor

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi çöpe, içinde kimyasal benzeri madde bulunan bir kova bıraktı. Bölgede bulunan bir kağıt toplayıcısının kovayı almak için maddeyi çöpe dökmesiyle, 29 Ekim Caddesi kırmızıya boyandı.

Bayrampaşa'da yollar kırmızı sıvıya boyandı: Çok kötü kokuyor

Bayrampaşa 29 Ekim Caddesi'ni kırmızı renkli bir sıvı kapladı. Kısa sürede caddenin büyük bölümü kırmızıya boyandı. Çevredekiler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler sıvının geliş yönünü takip ederek kaynağının tekstil atölyelerinin bulunduğu bir sokak olduğunu belirledi. Zabıta ekipleri sokak üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde bir kişinin çöp poşetlerinin bulunduğu yere bir kova bıraktığı, bir süre sonra ise kağıt toplayıcısı bir kişinin çöpteki kovayı almak için içindeki kimyasal madde benzeri tozu çöpe döktüğü anlaşıldı. Kısa süre sonra çöplerin arasından kimyasal benzeri maddeyle birlikte kırmızı renkli sıvı, sokak üzerinden caddeye doğru akmaya başladı.

Cadde üzerinde kötü koku oluşmasının ardından çevredeki esnaf durumu Bayrampaşa Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik araçları caddeyi yıkadı. Vatandaşlar kokudan tedirgin olduklarını belirterek, insanların dışarıya bu şekilde gelişigüzel çöp atmamasını istiyor. Kovanın çöpe bırakılma anı ve kağıt toplayıcısının kovayı aldığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

"KÖTÜ BİR KOKU YAYILDI, BİZ DE RAHATSIZ OLUYORUZ"

Esnaf Selami Delibaş, "Sabah işyerine geldiğim zaman çöplerde herhangi bir şey yoktu. Çöpe bir kişi tarafından kova bırakıldı. Sanırım kovada kimyasal madde vardı. Sonrasında kağıt toplayıcısı da çöpte duran kovayı almak için içindekini hammaddeyi çöpe döktü. Yukarıdan gelen suyla birlikte kimyasal madde aşağı caddeye kadar yayıldı. Ondan sonra kötü bir koku yayıldı, bizde rahatsız oluyoruz. Bu tür şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Zabıta ekipleri geldi, sonrasında çöpçü arkadaşlar burayı temizleyip gitti" dedi.

"ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Caddede esnaflık yapan Mahmut Canal ise, ekipleri yolu yıkamasına rağmen kırmızı renkli suyun tekrar geldiğini ifade ederek, "O kadar çok kötü bir koku var ki anlatamam yani. Belediye ekipleri yıkadı ama yine gelecek yani. Duyduğuma göre üst sokaklarda yere boya gibi bir şey dökülmüş, öyle söylüyorlar. Yerler pislik içinde, çok kötü kokuyor. Gerçekten rahatsız oluyoruz, rahatsız olmamak mümkün mü" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)

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