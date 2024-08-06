Baza içinde ölü bulunan uyuşturucu kuryesi kimsesizler mezarlığına gömüldü

Kaynak: İHA
Baza içinde ölü bulunan uyuşturucu kuryesi kimsesizler mezarlığına gömüldü

Kırşehir’de geçen ay baza içinde sarılı halde ölü bulunan uyuşturucu kuryesinin cenazesini kimse almadı. Kuryenin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Kırşehir’de geçen ay İran uyruklu uyuşturucu kuryesi baza içinde ölü bulunmuştu. Cenazeyi 21 günlük yasak sürede kimse sahiplenmeyince kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Bağbaşı Mahallesinde yer alan mezarlığa defnedilen uyuşturucu kuryesi M.A.'nın midesinden 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilogram uyuşturucu madde çıkmıştı.

Olayla ilgili Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından olayla birebir temas halinde olduğu tespit edilen S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderilmişti.

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