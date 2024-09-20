Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı. Aydın Doğan İletişim Enstitüsü tarih oldu

1999'da Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği kapatıldı. Yerine Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü kuruldu.
Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi açıldı.
Gümüşhane Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı, yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.
Çankaya Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.