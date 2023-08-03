Bazı öğrencilere yaz tatili müjdesi. Okulları Kasım'da açılacak

Yaz tatilinin sürdüğü bu günlerde okulların ne açılacağı merak konusu oldu. Avrupa’nın bazı ülkelerinde öğrencilerin Kasım ayından itibaren Hibrit eğitim sistemi ile eğitim öğretim dönemine başlayacağı belli oldu.

Bazı öğrencilere yaz tatili müjdesi. Okulları Kasım'da açılacak

3 aylık yaz tatili döneminin sürdüğü bu günlerde, öğrencilerin ve ailelerin bir merak konusu da okulların ne zaman açılacağı konusu oldu.

Genel olarak ülkemizde Haziran ayının ortalarında karne alarak 3 aylık bir yaz tatili dönemine giren öğrencilerin ve ailelerinin merak ettiği konulardan bir tanesi de yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman açılacağı konusu.

Normal şartlarda Eylül ayının ortalarında başlayan eğitim dönemi, Pandemi ile dünyamıza giren Hibrit sistem ile kafalarda “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu oluşturdu.

Avrupa’nın bazı ülkelerinde Hibrit sistemin Kasım ayında devreye sokulup, 1 ay sürecek olan oryantasyon ile öğrencilerin uzaktan eğitim ile birbirlerini tanımalarına neden olacak.

Bu sistemin ülkemizde de uygulanıp uygulanmayacağı ise şu anlık bilinmiyor.

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