BAZNAS heyeti Filistin Hastanesi'ni ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BAZNAS heyeti Filistin Hastanesi'ni ziyaret etti

Endonezya merkezli STK, Ulusal Sadaka Ajansı veya daha çok kullanılan adıyla BAZNAS, İsrail'in saldırıları sonrasında yaralanan Filistinlilere bakmak için Kahire'deki Filistin Hastanesi'nin ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipmanı sağlama isteğini dile getirdi.

BAZNAS Başkanı Noor Achmad yaptığı açıklamada "Ziyaretimiz sırasında, Gazze'den gelen hastaların endişe verici durumları hakkında bilgilendirildik. Filistin Hastanesi kapasitesini artırma ve eski tıbbi ekipmanlarını yenileme ihtiyacını gidermek için hazırız" dedi.

Filistin Hastanesi'ne yaptığı ziyareti, hastanenin acilen neye ihtiyaç duyduğunu görüşmek ve BAZNAS'ın gerekli tıbbi ekipman ve ilaçların sağlanmasına katkıda bulunma potansiyelini araştırmak için en iyi şekilde değerlendirdiğini belirten Achmad "Filistin Hastanesi, çatışma bölgelerinden gelen hastalar için hayati öneme sahip. Tıbbi ekipman ve ilaç tedariki sağlanmadan hastanenin tıbbi hizmetleri gereğince sağlaması imkansız" diye konuştu.

Filistin Hastanesi Başhekimi Dr. Nabeel Roshdi Alshawa, BAZNAS'a teşekkürlerini arz eden bir konuşma yaptı. Ayrıca hastanenin acilen ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipmanı envanterleme planını da duyuruldu.

Alshawa, hastanenin Kahire'deki Endonezya Büyükelçiliği'ne ihtiyaç duyulan ekipman ve ilaç listesini bildireceğini belirtti.

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