BBP Lideri Destici'den MHP Lideri Bahçeli'ye 'İmralı ve DEM' çıkışı

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu.

Mustafa Destici, MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı ile DEM görüşmeli" çağrısına ilişkin şunları söyledi:

"TERÖRİSTLE MÜZAKERE DEĞİL MÜCADELE DİYORUZ"

"Ben düşüncelerimizi çok net söyledim. Biz çok açık ve net; terörle, teröristle olmayacağını, mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettik. Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım diyoruz ve teröristle, terörle amansız ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz. Bugün terör örgütü karşımızda belediyelerde, mecliste, basında ve başka noktalarda mücadele ediyor. Biz terörle, teröristle müzakere değil, mücadele diyoruz. Mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

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Destici, Türkiye'nin acilen gıdada, ilaçta, savunma sanayiinde ve enerjide kendine yeter duruma gelmesi gerektiğini belirterek şunları dile getirdi:

"YERLİ İLAÇ VE AŞI ÜRETİMİ PROGRAMI İVEDİLİKLE HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

"Tarımda yeniden bir üretim planlaması yapılmalı; hazineye ait tarım arazilerinin üretime dahil edilmesi için acil ve ivedilikle bir program uygulanmalıdır. Karlılık endişesi taşınmadan, Sağlık Bakanlığı ve seçilecek üniversitelerin iş birliğiyle, yerli ilaç ve aşı üretimi programı ivedilikle hayata geçirilmelidir. Savunma sanayiinde ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki büyüme desteklenerek, yerli üretimin genel tablo içindeki payı artırılmalıdır. Pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren, bu konularda, fikirlerimizi, eleştirilerimizi, önerilerimizi içtenlikle dinleyip değerlendirdiğini gördüğümüz iktidara ayrıca teşekkür ediyor, ancak önemli eksikliklerimiz olduğunu da açıklıkla ifade etmek istiyorum"

'DÜŞÜNCELERİMİZİ ÇOK AÇIK VE NET İFADE ETTİM'

Destici, MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Ben düşüncelerimizi çok net söyledim. Biz çok açık ve net; terörle, teröristle olmayacağını, mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettim. Bu tür süreçler geçmişte de yaşandı. Ne oldu, Türkiye ve Türk milleti adına hayırlı sonuçlar vermedi. Tam tersine 2013-2014'lü yıllara gidersek, terör örgütünü ve teröristleri şımarttı ve etki alanlarını da genişletti. Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım diyoruz ve teröristle, terörle amansız ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz. Türkiye içinde PKK kalmadı. Biz şu anda uzantıları ile uğraşıyoruz. Daha önce dağlarda, ovalarda binlerce teröristle askerimiz, polisimiz, jandarmamız kahramanca mücadele ederken bugün terörist yok. Gidiyoruz cehennem deresinde de yok, Gabar'da da yok, Ağrı'da da Şırnak'ta da Bitlis'te de Tunceli'de de yok. Bugün terör örgütü karşımızda belediyelerde, mecliste, basında ve başka noktalarda mücadele ediyor. Biz terörle, teröristle müzakere değil, mücadele diyoruz. Mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."