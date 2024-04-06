BBP'liler devir teslim töreninde AKP'li eski başkanı yuhaladı

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Sivas'ın mevcut AKP'li başkanı Hilmi Bilgin'e 22.485 oy fark atarak ipi göğüsleyen BBP'li Adem Uzun dün gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Sivas Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen törene mevcut başkan Hilmi Bilgin'de katıldı. Tören sırasında yaptığı konuşmada Bilgin, Sivas'ın yeni Belediye Başkanı Adem Uzun'a başarılar diledi. Yeni başkan ise Sivas'ta gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Bilgin'e teşekkür etti.

Devir teslim töreninin sona ermesinden sonra evine gitmek üzere ekibiyle birlikte makam odasından çıkan eski başkan, kalabalıktan dolayı binanın dış kapısına kadar güçlükle gelebildi. Bilgin ve ekibinin tam da binayı terk edeceği sırada, BBP'li vatandaşlar tarafından yuhalandı. Bilgin'in ekibinden biri başkanı yuhalayanlara "Kes sesini" diye iki kere bağırınca etraftakiler "Gerek yok", "Sakin" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.