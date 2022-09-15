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Tüketici kredilerinde bir haftada dev artış. Parası biten krediye dayandı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 690 milyar lira olduTüketici kredileri tutarı ise 9 Eylül itibarıyla 4 milyar 352 milyon lira artışla 949 milyar 267 milyon liraya çıktı

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 15:36
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BDDK açıkladı. Tüketici kredilerinde bir haftada dev artış yaşandı. Parasi biten tüketici kredisi çekti

Tüketici kredilerinde bir haftada dev artış. Parası biten krediye dayandı
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 42 milyar 154 milyon lira artarak 6 trilyon 690 milyar 359 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Eylül itibarıyla 42 milyar 154 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 648 milyar 205 milyon liradan 6 trilyon 690 milyar 359 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 106 milyar 142 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 875 milyar 489 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 949 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Eylül itibarıyla 4 milyar 352 milyon lira artışla 949 milyar 267 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 354 milyar 381 milyon lirası konut, 29 milyar 72 milyon lirası taşıt ve 565 milyar 814 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 595 milyon lira azalarak 874 milyar 210 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 artışla 328 milyar 365 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 145 milyar 374 milyon lirası taksitli, 182 milyar 991 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 41 milyon lira azalarak 163 milyar 538 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 133 milyar 512 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 1 milyon lira artarak 1 trilyon 357 milyar 329 milyon lira oldu.

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