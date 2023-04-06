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Funda Eryiğit doğuma gün sayıyor. Bebeği için alışverişe çıktı

Yönetmen Berkun Oya ile dünyaevine giren 7 aylık hamile oyuncu Funda Eryiğit, Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Ünlü isim, karnı burnunda bir şekilde yakında kucağına alacağı bebeği için alışveriş yaptı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:37
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Bebeği için alışverişe çıktı. Funda Eryiğit karnı burnunda görüntülendi

Funda Eryiğit doğuma gün sayıyor. Bebeği için alışverişe çıktı
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İki yıldır aşk yaşadığı yönetmen Berkun Oya ile evlilik hazırlığı yaparken hamile olduğunu öğrenen Funda Eryiğit, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız evlenmişti. Çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.

Yaklaşık iki ay sonra oğlunu kucağına alacağı öğrenilen Funda Eryiğit, son olarak geçtiğimiz gün Nişantaşı Citys'de kameralara yansıdı.

Bebeği için alışverişe çıkan güzel oyuncu, ilk kez karnı burnunda objektiflere takıldı. Ünlü isim, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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