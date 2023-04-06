Funda Eryiğit doğuma gün sayıyor. Bebeği için alışverişe çıktı

İki yıldır aşk yaşadığı yönetmen Berkun Oya ile evlilik hazırlığı yaparken hamile olduğunu öğrenen Funda Eryiğit, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız evlenmişti. Çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.

Yaklaşık iki ay sonra oğlunu kucağına alacağı öğrenilen Funda Eryiğit, son olarak geçtiğimiz gün Nişantaşı Citys'de kameralara yansıdı.

Bebeği için alışverişe çıkan güzel oyuncu, ilk kez karnı burnunda objektiflere takıldı. Ünlü isim, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.