Bebeğin ağlama nedenini söyleyen 'bebek ağlaması tercümanı' üretildi

Teknolojinin gelişmesi bir çok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Örneğin ebeveynlerin en büyük sorunu olan 'bebek ağlamsı sorunu'.

Özellikle genç yaşta anne ve baba olan bireylerin "bebeğim sürekli ağlıyor ama niye ağladığını anlayamıyorum" sözü herkes tarafından duyulmuştur. Bu soruna çözüm de bir teknoloji şovundan geldi.

Tüketici Elektroniği Fuarı olarak bilinen ve Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'te sergilenen ürün "yapay zeka destekli bir bebek ağlaması tercümanı" olarak tanımlandı.

BEBEK AĞLAMASI TERCÜMANI ANNE BABALARI SEVİNDİRDİ

Mashable'ın haberine göre; Tayvanlı bir şirketi tarafından sergilenen yapay zeka destekli bebek ağlaması tercümanı ebeveynlerin ihtiyaçlarını çözmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Beşiğe veya bebek arabasına takılabilen yumuşak silikon kaplı cihaz, şirketin patentli teknolojisini kullanarak bir bebeğin ağlamasını analiz ederek "rahatsızlık endeksinde" bulunan dört ihtiyaçtan birini belirliyor. Bu dört ihtiyaç ise "açlık, kirli bez, uykulu ve rahatlık ihtiyacı" olarak sıralanıyor.

Bebeğin ağlamaya başlamasıyla 10 saniye içinde çevirinin geldiği belirtilirken, cihaz kullanıldıkça çevirinin daha doğru olacağı kaydediliyor.

Cihaz ayrıca sağlıkla ilgili bilgileri kaydedebiliyor, bir bebeğin ne kadar uykulu veya rahat olduğunu algılayabiliyor ve hatta otomatik olarak yatıştırıcı müzik çalabiliyor. Örneğin, cihazın otomatik olarak bir ninni veya "patentli rahim sesi" çalabildiği ifade edildi.

Ayrıca cihazın uyku yardım ışığı, ebeveyn ses kaydı, uygulamada bebek bezi envanteri ve bebek bezi değişim bildirimi, Alexa desteği ve gece lambası gibi özellikler de var.

İŞTE O CİHAZ