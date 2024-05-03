Bebeğin annesinden aldığı ilk öpücüğe verdiği tepki duygulandırdı

Yeni doğan bir bebeğin, annesinin ilk öpücüğüne verdiği tepki, kalpleri eritti. Bebek, dünyaya geldikten hemen sonra annesinin yanına götürüldü. Annesi tarafından öpüldüğünde ise bebeğin sakinleştiği ve ağlamayı kestiği gözlendi. Bu büyüleyici anlar, izleyenlerin duygulandırırken, doğumun ve anneliğin içsel güzelliğini yansıtarak, insanların kalplerine dokundu.

