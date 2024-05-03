Bebeğin annesinden aldığı ilk öpücüğe verdiği tepki duygulandırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bebeğin annesinden aldığı ilk öpücüğe verdiği tepki duygulandırdı
Dünyaya gelmesinin hemen ardından annesinin yanına götürülen bir bebek, annesinin öpücüğüyle birlikte sakinleşip ağlamayı kesiyor. O büyüleyici anlar, izleyenlerin kalbini eritti.

Yeni doğan bir bebeğin, annesinin ilk öpücüğüne verdiği tepki, kalpleri eritti. Bebek, dünyaya geldikten hemen sonra annesinin yanına götürüldü. Annesi tarafından öpüldüğünde ise bebeğin sakinleştiği ve ağlamayı kestiği gözlendi. Bu büyüleyici anlar, izleyenlerin duygulandırırken, doğumun ve anneliğin içsel güzelliğini yansıtarak, insanların kalplerine dokundu.

Son Haberler
Van’da kaçakçılık operasyonu Gündem
Van’da kaçakçılık operasyonu
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi Spor
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Yoldan çıkan otomobil takla attı Yerel Haberler
Yoldan çıkan otomobil takla attı
CHP’li milletvekilleri kol kola girip Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayandı Gündem
CHP’li milletvekilleri kol kola girip Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayandı
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar Gündem
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması Dünya
Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması
Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı Yerel Haberler
Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı