Bebeğini yanlışlıkla beşik yerine fırına koyan anne katil oldu. Böyle yanlışlık mı olur?

Kaynak: Haber Merkezi
Bebeğini yanlışlıkla beşik yerine fırına koyan anne katil oldu. Böyle yanlışlık mı olur?
ABD’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Anne, bebeğini uyuması için ‘yanlışlıkla’ beşik yerine fırına koydu. Bebek ölürken anne katil oldu.

Kansas eyaletinde yaşanan olayda bir anne bebeğini uyuması için beşik yerine fırına koyunca katil oldu.

Konuyla ilgilenen savcı tarafından yapılan açıklamaya göre, annesi tarafından yanlışlıkla fırında uyutulan bebeğin kurtarılamadığı bildirildi.

Polis ekipleri Cuma günü, bir bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine Kansas eyaletindeki olay yerine gitti. Bebeğe müdahale eden ilkyardım ekipleri, bebekte yanıklar olduğunu ve olay yerinde öldüğünü açıkladı.

Kanada'da yayın yapan CTV News tarafından yayınlanan habere göre, bir görgü tanığı, verdiği ifadede anneyi kast ederek "Bebeği uyuması için yatırdı. Ancak yanlışlıkla beşik yerine fırına koydu" şeklinde bilgi verdi.

Savcı Jean Peters Baker yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin içyüzünün korkunç olduğu konusunda hemfikiriz. Kalplerimiz bu değerli hayatın kaybıyla sarsıldı. Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde yanıt vereceğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Anne tarafından bu hatanın nasıl yapıldığı hakkında ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Olayda kasıt mı yoksa ‘yanlışlık’ mı olduğu araştırılıyor.

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