Bebeğinizi ishalden nasıl korursunuz

Bebeğinizi ishalden korumak istiyorsanız anne sütü ile beslemeye devam etmelisiniz. İşte bebeği ishalden korumanın yolları...

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Bebeğinizi ishalden nasıl korursunuz

Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal olma oranı oldukça az. Bebeğiniz iki yaşına gelene kadar bağışıklık sistemi yapısı ve düzeni tam olarak oturmadığından ishal görülme oranları da yüksektir. İshali önlemek ve ishale karşı bebeklerinizi korumak için en güzel yol anne sütüdür. Özellikle yeni doğan bebeklerde eğer anne sütü alıyorlarsa her emzirme sonrası ufak da olsa dışkılama görülür.

ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI

Bebeğin ilk iki yaşında ishal oluşu diğer yaşlarına oranla daha kolay olmaktadır. Bu durumun nedeni, bebeklerin henüz yeni yiyeceklere karşı bağışıklık gösterememeleri ve ishal yapabilecek birçok etkene açık durumda olmaları ile açıklanabilir. Anne sütü beslenme bir bebeği ishalden koruyan en etkili güçtür. Ayrıca anne sütünün bağışıklığı artırma, bağırsağı koruyan ve uygun bağırsak florasının devamını sağlayan faktörleri içerme gibi önemli koruyucu özellikleri de bulunuyor.

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