Bebeğinizin sağlıklı olup olmadığını anlama yolları ortaya çıktı

Yeni doğan bebekler, kendilerini korumak için bazı reflekslere sahiptir. Bu refleksler, bebeğinizin sağlıklı olduğunun işaretleridir.

İşte bebeğinizde bulunması gereken 4 refleks:

Emme refleksi: Bebeğinizin dudağına veya yanağına dokunduğunuzda, emmeye başlaması gerekir. Bu, bebeğinizin beslenme ihtiyacını karşılayabileceğini gösterir.

Adımlama refleksi: Bebeğinizin ayaklarını yere bastırdığınızda, yürüyormuş gibi adımlar atması gerekir. Bu, bebeğinizin kas koordinasyonunu geliştirdiğini gösterir.

Sıçrama refleksi: Bebeğinizin yanında ani bir ses çıkardığınızda veya onu hafifçe salladığınızda, kollarını açıp sonra gövdesine sarılması gerekir. Bu, bebeğinizin kendini güvende hissetmek istediğini gösterir.

Bu reflekse aynı zamanda moro refleksi de denir.

Yakalama refleksi: Bebeğinizin eline veya ayağına dokunduğunuzda, parmaklarını kıvırması gerekir.

Bu, bebeğinizin dokunma duyusuna sahip olduğunu gösterir.