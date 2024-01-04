Bebeğiyle bir anne ölümü göze alarak dikenli tel örgülerden böyle geçti

Amerika Birleşik Devletleri’nde son yıllarda gündemi meşgul eden konuların başında düzensiz göç akını ve kaçak geçişler gelmekte. Öyle ki başta Güney Amerikalı göçmenlerin ve dünyanın birçok başka yerinden umuda yolculuk ederek daha iyi bir yaşam için ABD’nin sınırlarına dayananların sayısı 2023 yılında 180 bini geçtiği iddia edilmişti.

VENEZUELALILAR ABD'YE AKIN ETMEYE DEVAM EDİYOR

Bu bağlamda Güney Amerika kıtasında yer alan ve hiperenflasyon düzeyi nedeniyle dünyanın en yoksul ülkeleri arasına giren Venezuela’dan kaçarak Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan bir ailenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ÖLÜMÜNE YOLCULUK KAMERALARDA

Görüntülerde sınırda örülmüş keskin jiletli tellerin arasından küçük çocuğuyla sürünerek geçmeye çalışan kadın ve eşi görülüyor. Kadının keskin tellerden kendini korumak için sadece bir bez parçasıyla çocuğunun ve kendi canını hiçe sayması dikkat çekti.