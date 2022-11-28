Bebeğiyle yolda yürürken öldürülen kadının öldürülme sebebi belli oldu

(DHA) - Gözaltında alınan Hatice Haci'nin anne baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 9 kişinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor. Polis olayda silah kullanan kişi olarak belirlediği şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.



Sultançiftliği, Ordu Caddesi'nde cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, kucağında bebekle yolda yürüyen Hatice Haci uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Hatice Haci, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına almıştı.



Polis soruşturması sonucu öldürülen Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi.



Polis soruşturması sonucunda Hatice Haci'nin kardeşi tarafından takip edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet işleyen 17 yaşındaki kardeş A.H.'nin halen firarda olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltında tutulan ve cinayetin azmettiricileri oldukları iddia edilen aralarında Hatici Haci'nin anne, baba ve kardeşlerinin bulunduğu 9 kişinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediliyor.