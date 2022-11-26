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Bebek arabalı kadını minibüse almayan şoförün cezası ağır oldu

Geçtiğimiz günlerde Esenler'de bulunan bir dolmuşta meydana gelen olayda, bir kadın bebek arabasındaki bebeği ile minibüse binmek istedi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 23:02
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Bebek arabalı kadını minibüse almayan şoförün cezası ağır oldu

Bebek arabalı kadını minibüse almayan şoförün cezası ağır oldu
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DHA - Bebek arabasının yer kapladığını öne süren şoför, anne ile bebeğini minibüse almadı. Kadın ile tartışan şoför sinirlenerek, "çalışmıyorum" diyerek tepki gösterip kadını aracından indirdi.

Yaşanan tartışma cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. O görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi (TUDES) harekete geçti.

Minibüs sürücünün kartı bir ay askıya alan TUDES, aracın da ruhsatını 3 gün askıya aldı. Ayrıca trafik ekipleri de söz konusu minibüsü bir ay süreyle trafikten men etti.

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