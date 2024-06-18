Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı



Olay, Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak D-100 Karayolu'nda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre hareket halinde olan 41 BR 268 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü, durakta yolcu almak için durdu. Arka kapıdan bebek arabası ile araca binleye çalışan yolculu görmeyen sürücü kapıyı kapattı. Bebek arabasının kapıya sıkışmasıyla bağıran yolcu sürücüye saldırdı. Kabin camını yumruklayarak kıran yolcuyu vatandaşlar zorlukla dışarı çıkardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolcuyu uzaklaştırdı.