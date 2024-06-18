Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı

Kaynak: İHA
Bebek arabası ile kapıya sıkıştı. Öfkeden şoför kabinini kırdı

Kocaeli İzmit'te arka kapıdan otobüse binen yolcuyu görmeyen sürücü kapıyı kapatınca, bebek arabası kapıya sıkıştı. Duruma öfkelenen bebeğin babası şoföre saldırarak kabin camını yumrukla kırdı.


Olay, Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak D-100 Karayolu'nda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre hareket halinde olan 41 BR 268 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü, durakta yolcu almak için durdu. Arka kapıdan bebek arabası ile araca binleye çalışan yolculu görmeyen sürücü kapıyı kapattı. Bebek arabasının kapıya sıkışmasıyla bağıran yolcu sürücüye saldırdı. Kabin camını yumruklayarak kıran yolcuyu vatandaşlar zorlukla dışarı çıkardı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolcuyu uzaklaştırdı.

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