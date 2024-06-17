Bebek arabası otobüs kapısına sıkıştı, baba şoföre saldırdı

Kaynak: İHA
Bebek arabası otobüs kapısına sıkıştı, baba şoföre saldırdı

Kocaeli, İzmit’te yaşanan olayda, bir bebeğin babası, otobüs şoförünün kapıyı kapatması sonucu bebek arabasının sıkışmasına öfkelenerek şoförün kabin camını kırdı.

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, durakta yolcu almak üzere duran otobüse, arka kapıdan bebek arabasıyla binmeye çalışan bir yolcu, şoförün fark etmemesi üzerine yaşanan talihsiz kazada arabası sıkıştı.

Bebek arabasının sıkışmasıyla panikleyen baba, öfkesini şoförden çıkardı ve camı yumruklayarak kırdı.

Diğer yolcuların müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yaşananlar, araçtaki yolcular ve çocuklar üzerinde korkuya neden oldu.

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