Bebek arabası otobüs kapısına sıkıştı, baba şoföre saldırdı

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, durakta yolcu almak üzere duran otobüse, arka kapıdan bebek arabasıyla binmeye çalışan bir yolcu, şoförün fark etmemesi üzerine yaşanan talihsiz kazada arabası sıkıştı.

Bebek arabasının sıkışmasıyla panikleyen baba, öfkesini şoförden çıkardı ve camı yumruklayarak kırdı.

Diğer yolcuların müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yaşananlar, araçtaki yolcular ve çocuklar üzerinde korkuya neden oldu.