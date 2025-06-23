Bebek katili Öcalan o siyasi isimle görüşmek istiyor! Ortalık fena karışacak

DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, İsrail ve İran arasında geçen gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Çandar, bebek katili Öcalan’ın CHP’yi önemsediğini belirterek, Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istediğini belirtti.

Ortadoğu'da yaşanan olaylardan sonra Rusya'nın açık ifadesi ile tartışılmaya başlanan 3'üncü Dünya Savaşı ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulunan Çandar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İsrail'in sonraki hedefi Türkiye'dir" sözünden sonra iktidar dillendirdiği "iç cephenin güçlendirilmesi" ifadesine yanıt verdi.

"ÖCALAN, ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e açıklamalarda bulunan Cengiz Çandar, "Öcalan'ın derdi serbest kalmak ya da 'devlet beni sevsin' değil. Öcalan, Türkiye'nin kurucu aktörlerinden biri olmak ve Kürt hareketinin en az iki aktöründen biri olmak istiyor. Onun derdi kuruculuk. Öcalan, Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istiyor, çünkü CHP’yi çok önemsiyor" dedi.

Bebek katili Öcalan’ın görüşme talebinin arkasındaki gerçeği açıklayan Çandar, "İç cephenin tahkimi CHP'siz başarılamaz, hem CHP sayısal olarak birinci partiyken hem de başına gelenlerin bir kısmı DEM seçmeni ile ittifak yüzünden gelmişken" ifadelerini kullandı.