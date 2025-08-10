Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bebek katili Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Tunç, "Burada al-ver süreci söz konusu değil. Terör örgütünün silahları yakması ve feshi var" dedi.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN SERBEST BIRAKILACAK MI?

Tunç konuyla ilgili şunları söyledi, "Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine mektup yazdı. Mektubu okursanız, bizim şehit ailelerimizi üzecek, rencide edecek bir adım atmayacağımız anlaşılır. Şehit aileleri bunu çok iyi biliyor. Onlar Terörsüz Türkiye’yi de destekliyor. Başka analar ağlamasın diyorlar. Dolayısıyla milletimizi rahatsız edecek, rencide edecek, onları üzecek bir adım atmadık, bundan sonra da atmayız. Milletimizin menfaatine olan adımları atarız hep. Pazarlık süreci değil. Burada al-ver süreci söz konusu değil. Terör örgütünün silahları yakması ve feshi var. Bu fesihten sonra adımlar neler olabilir. Burada da milletimizi rahatsız etmeyecek şekilde adımlar atılır. Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adım atmayız.”

"TBMM'DE KURULAN KOMİSYONUN KARARLARI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

TBMM’de kurulan komisyon hakkında da açıklamalarda bulunan Tunç, "TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokratikleşme Komisyonu çok önemli. Komisyonun kurulması ve milletin temsilcilerinin bu süreci izlemesi, onların görüşleri, katkı sağlamaları ve o görüşler doğrultusunda konunun şekillenmesi, kararların alınması ve bu konudaki düzenlemeleri yapılması anlamında meclisimizin kararları hayati öneme sahip. TBMM’de kurulan ve sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen bu çalışmalar önemli ve değerli. O çalışmalar ışığında da yürütme de çalışmalarını sürdürecektir. İnşallah, Terörsüz Türkiye’ye adım atığımız, Türkiye Yüzyılı'nın başında, çocuklarımıza ve geleceğimiz huzurlu bir Türkiye’yi emanet edeceğimiz bir dönemi yaşarız. Terörün bizlere kaybettirdiği, maddi ve manevi kayıpları inşallah, hızlı bir şekilde telafi edeceğimiz bir sürece gireriz" ifadelerini kullandı.