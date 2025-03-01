Bebek katilinin çağrısı sonrası terör örgütü PKK'dan açıklama geldi

Terör örgütü PKK, 'koşullu olarak' ateşkes ilan etti. PKK tarafından yapılan açıklamada "Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca bebek katili Öcalan'ın salıverilmesi için çağrıda bulundu.

'KOŞULLU OLARAK' SİLAH BIRAKMA

Teröristlere yakın medya organının haberine göre; Terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından açıklama geldi. Açıklamada, teröristbaşının "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak" amacıyla bugünden itibaren geçerli olmak üzere 'koşullu olarak' silah bıraktığını belirtti.

BEBEK KATİLİNİN SALI VERİLMESİNİ İSTEDİLER

Terör örgütü, bebek katilinin özgür bırakılması için iktidara çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"HERKESİ 8 MART VE NEWROZ RUHUYLA..."

PKK, nevruzu işaret ederek büyük çağrı yapacaklarını belirtti. Açıklamada, "Bunlar temelinde, daha şimdiden tüm kadınların ve gençlerin, halkımızın ve dostlarımızın 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü ve Newrozunu kutluyor, herkesi 8 Mart ve Newroz ruhuyla Önderlik Çağrısına sahip çıkıp özgürlük mücadelesini her alanda geliştirmeye çağırıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan, PKK'yı lağvettiğini açıklasın' çıkışı ile başlayan süreç Bebek katilinin çağrı metni ile son bulmuştu. Teröristbaşı, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Çağrıda "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

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