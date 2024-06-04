Bebek öksürüğünü kesme yöntemleri nelerdir? Uzmanlar ne diyor?

Bebeklerde öksürük, ebeveynler için endişe verici bir durum olabilir. Ancak, doğru yöntemlerle bu durumun üstesinden gelmenin mümkün olduğu vurgulandı.

Çeşitli uzmanlar, bebek öksürüğünü kesme konusunda farklı önerilerde bulunuyorlar.

Pediatri Uzmanı Dr. Elif Güneş, bebeklerde öksürüğün genellikle viral enfeksiyonlardan kaynaklandığını ve çoğu zaman kendiliğinden geçebileceğini belirtti.

Dr. Güneş, "Eğer bebek nefes almakta zorlanıyorsa veya beslenemeyecek kadar nefessiz kalıyorsa, mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye ekliyor.

Çocuk Sağlığı Araştırmacısı Prof. Dr. Murat Aydın ise, bebeklerde öksürüğü kesme yöntemleri olarak doğal çözümlere dikkat çekti.

Prof. Dr. Aydın, "Emzirme, bebeklerde soğuk algınlığı ve öksürüğün tedavisinde ilk ve en önemli çözümdür. Anne sütü, sağlıklı bakteriler, antikorlar ve immünoglobulinler içerir ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir" dedi.

Ayrıca, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Seda Karaman, bebeklerde öksürüğe iyi gelen doğal şifalar hakkında bilgi verdi.

Dr. Karaman, "Pekmez ve tereyağı karışımı, 6 ay üstü ek gıdaya geçen bebekler için öksürüğü kesmede etkili olabilir. Fizyolojik damla kullanımı da burun temizliği için önemlidir ve öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur" şeklinde önerilerde bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Demir ise, bebeklerde öksürüğün geçmesi için evde uygulanabilecek yöntemlerden bahsetti.

Dr. Demir, "Sıcak duştan sonra çocuğunuzla birlikte bir müddet banyoda kalmak, buharın etkisiyle solunum yollarının açılmasına yardımcı olur. Balgam varsa, bebeği yüzüstü yatırarak hafifçe sırtına vurmak, balgamın dışarı atılmasını sağlar" diye belirtti.

Bebek öksürüğünü kesme yöntemleri arasında emzirme, doğal karışımlar ve evde uygulanabilecek basit yöntemler bulunmakta.

Ancak, herhangi bir tedaviye başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak önemli.