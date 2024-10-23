Bebek ölüm oranlarında endişelendiren artış

21 Ekim’de JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Roe v. Wade kararının iptal edilmesinin ardından ABD’de bebek ölüm oranları kayda değer ölçüde arttı. Araştırmacılar, 2018'den bu yana Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verileri analiz etti ve bu verileri, Dobbs v. Jackson kararından sonraki 18 aylık bebek ölüm oranlarıyla karşılaştırdı.

2022 Haziran'ında alınan Dobbs v. Jackson kararı, kürtaj hakkını eyaletlere devrederek Roe v. Wade'i geçersiz kılmıştı. Çalışmaya göre, bu kararın ardından genel bebek ölüm oranı %7, engelli bebekler arasında ise %10 arttı. Bu ek ölümlerin %80'inin konjenital anomalilerden kaynaklandığı tespit edildi.

Federal Kürtaj Yasağı ve Halk Sağlığına Etkisi

Konjenital anomaliler, hafif düzeyden şiddetliye kadar değişebilir ve bazı bebekler yalnızca birkaç ay yaşayabilir. ABD’de 20 yıl sonra ilk kez kaydedilen bu artış, federal kürtaj yasaklarının bebek ölüm oranları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor.