Bebek satıldığı iddia edilen site için bakanlık harekete geçti. Kamuoyunda infial yaratmıştı

Kaynak: NTV
Bebek satıldığı iddia edilen site için bakanlık harekete geçti. Kamuoyunda infial yaratmıştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internetten bebek satışı iddialarından sonra savcılığa başvurdu. İnternet sitesine erişim engellendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internette 100 bin liraya satılık bebek ilanı üzerine harekete geçti. Savcılığa başvuruda bulunan Bakanlık, site için de erişim engeli talep etti.

İnternet üzerinden ilan veren şahısların, kimi 40 günlük, kimi 2 aylık, kimi ise doğmayan bebeğine fiyat biçtiği ortaya çıktı.

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''PARA HESABIMA GELİR BEBEK ADRESE GİDER''

Bir sözde ebeveyn, ''Bende kız bebek var, 40 günlük. Ücret talebim var. Karşılayana evlatlık vermek istiyorum. 100 bin istiyorum. Para hesabıma gelir, bebek adrese gider'' ifadelerini kullanarak, verdiği ilanda bebeğin fotoğraflarını paylaşıp şartları sundu.

''100 BİN LİRA İSTİYORUM''

Samsun'da yaşadığını söyleyen bu şahıs ''100 bin lira istiyorum. 100 bin lira hesabıma gelir, ben de bebeği alır ayağınıza kadar gelirim. Ciddi şartımı karşılamayan birine numaramı vermiyorum'' İfadelerini kullandı.

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DOĞMAMIŞ BEBEK İÇİN 170 BİN LİRA TALEP ETTİ

Söz konusu sitede henüz doğmamış bebeğini satmak isteyen bir annenin ise, 9 aylık hamile olduğunu vurgulayarak verdiği ilanın altına da telefon numarasını yazdığı görülüyor.

Yabancı uyruklu pazarlıkçı anne, Türkiye'de oturma izni olmadığını ve bebeği verdikten sonra memleketine döneceğini söyledi.

KENDİ ÇOCUĞUYMUŞ GİBİ NÜFUSA KAYDETTİRECEKLER!

''Ne kadara anlaştınız?'' sorusunu ''170 bin liraya'' diyerek cevaplayan kadın, ''Her şey halledildi. Sadece doğumdan sonra kimliği nasıl isterse aile kendi yapacak'' diye konuştu.

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