Bebek ve asker katili Öcalan’ın şartları sızdı! İşte Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin sağlayacağı haklar…

Bebek ve asker katili Öcalan için sağlanacak haklar ortaya çıktı. Türkiye gazetesinde AKP’li kurmay detayları açıkladı. AKP'li kurmay, "İmralı’da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek. DEM’den ve aileden de daha sık görüşmeler olacak” dedi.

BAHÇELİ’NİN BAŞLATTIĞI SÜREÇTE 'ŞARTLAR' MERAK KONUSU OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek, ‘silah bırakma’ çağrısında bulunmuştu. Yeni süreç teröristbaşının terör örgütünü lağvetmesi ile ilerlemişti. Son olarak Terör örgütünün kendisini lağvetmesi bekleniyor. Erdoğan ise 'Terörsüz Türkiye' çağrısının yakın zamandan biteceğini açıklamıştı. Ancak terör örgütünün ‘şartlı’ bırakacağı da biliniyor. Bu noktada teröristbaşının istekleri ise merak edildi.

“CEZAEVİ ŞARTLARI ESNETİLECEK”

Türkiye gazetesinin haberine göre, bebek ve asker katiline sağlanacak ayrıcalıklar ortaya çıktı. AKP’li kurmay detayları aktardı. AKP’li kurmay, “Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı’da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek. DEM’den ve aileden de daha sık görüşmeler olacak” dedi.

‘İMRALI’DAN ÇIKMAK İSTEMEDİĞİNİ’ BİZZAT KENDİSİ SÖYLEDİ

İmralı’dan çıkmasının ‘mümkün’ olmadığını belirten AKP’li kurmay, “Devletle, Öcalan’ın görüşmelerinde zaten ‘İmralı’dan çıkmak istemediğini’ bizzat kendisi söyledi. Çıktığında bir güvenlik sorunu yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” yorumunu yaptı.