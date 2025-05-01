Bebekler için ilk kalkan olan aşılar hayat kurtarıyor

Bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapması, modern tıbbın en önemli hedeflerinden biri. Aşılar, bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynadı.

İngiltere’de yapılan son araştırmalar, bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için aşı takviminin anne karnından itibaren başlatılabileceğini gösterdi. Bu yenilikçi yaklaşım, bebekleri ciddi enfeksiyon hastalıklarına karşı daha erken ve etkili bir şekilde koruyarak sağlıkta yeni bir çığır açtı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Londra’daki Imperial College London’dan immünolog Prof. Dr. Robin Shattock liderliğinde yürütülen bir çalışma, maternal aşılamanın (anne adaylarına gebelik sırasında yapılan aşılar) bebeklerin bağışıklık sistemini doğuştan güçlendirdiğini ortaya koydu.

Araştırma, hamilelikte uygulanan grip, boğmaca ve Hepatit B aşılarının, bebeklerde antikor üretimini artırdığını ve yenidoğan dönemindeki enfeksiyon riskini %50’ye kadar azalttığını gösterdi.

Çalışma, The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanarak uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Prof. Shattock, “Anne karnında başlayan bağışıklık transferi, bebeklerin hayatlarının ilk aylarında kritik bir koruma sağlıyor. Bu, özellikle prematüre bebekler için hayati önem taşıyor” dedi.

Araştırma, maternal aşılamanın sadece anneyi değil, plasenta yoluyla bebeği de koruduğunu kanıtladı.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN GÖRÜŞLER

Dünya çapındaki uzmanlar, bu yaklaşımı bebek sağlığında bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden pediatrik immünolog Dr. Ofer Levy, “Maternal aşılar, bebeklerin bağışıklık sistemini ‘programlayarak’ enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getiriyor. Özellikle boğmaca gibi yenidoğanlar için ölümcül olabilen hastalıklara karşı bu yöntem bir devrim” dedi.

Dr. Levy, aşı takviminin gebelik dönemine entegre edilmesinin, küresel çocuk mortalite oranlarını düşürebileceğini belirtti.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kim Mulholland ise çalışmanın gelişmekte olan ülkeler için önemine dikkat çekti:

“Anne aşılaması, sağlık altyapısı sınırlı olan bölgelerde bebekleri korumak için ekonomik ve etkili bir strateji. Bu yöntem, milyonlarca hayat kurtarma potansiyeline sahip.”

Gebelikte sessiz tehlike! Hamileler için hayat kurtaran uyarılar

AŞILARIN KORUYUCU GÜCÜ: BİLİMSEL DAYANAKLAR

Araştırmalar, maternal aşılamanın bebeklerde antikor seviyelerini artırarak enfeksiyonlara karşı uzun süreli bir koruma sağladığını gösterdi.

Örneğin, boğmaca aşısı yapılan annelerin bebeklerinde, hastalığa yakalanma riski %90’a kadar azalttı.

Grip aşısı ise yenidoğanlarda solunum yolu enfeksiyonlarını %60 oranında önledi. Ayrıca, Hepatit B aşısının gebelikte uygulanması, anneden bebeğe virüs geçişini neredeyse tamamen engelledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maternal aşılamayı küresel sağlık stratejilerinin bir parçası olarak teşvik ediyor.

DSÖ verilerine göre, her yıl 2,5 milyon bebek, aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Maternal aşılamanın yaygınlaşması, bu sayıyı dramatik şekilde azaltabilir.

GELECEĞE DAİR UMUT

Anne karnından başlayan aşı takvimi, bebek sağlığında yeni bir sayfa açtı. Bilim insanları, bu yöntemin gelecekte daha fazla hastalığa karşı koruma sağlayacak şekilde genişletilebileceğini düşündü.

Örneğin, RSV (solunum sinsityal virüsü) ve grup B streptokok gibi yenidoğanlar için tehlikeli olan enfeksiyonlara karşı maternal aşıların geliştirilmesi gündemde.

Hamilelere gribe karşı vitamin önerisi! Uzmanlar açıkladı

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ERKEN KORUMA

Anne karnından itibaren uygulanan aşı takvimi, bebekleri enfeksiyonlara karşı koruyan güçlü bir kalkan oluşturdu.

Bilim dünyasının desteklediği bu yaklaşım, hem Türkiye’de hem de dünyada bebek sağlığını dönüştürme potansiyeli taşıdı.

Uzmanlar, anne adaylarını gebelikte aşı konusunda bilinçlenmeye ve doktorlarıyla iletişim kurmaya çağırdı.