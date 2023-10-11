Bebeklerde balık tüketiminin anne sütü kadar önemli olduğu ortaya çıktı

Haftada en az 2 kez tüketilmesi önerilen balığın 10 ay üstü bebekler ile çocuklarda zekâ gelişimine önemli katkı sağladığı ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
Bebeklerde balık tüketiminin anne sütü kadar önemli olduğu ortaya çıktı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı da olan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başladığını dile getirdi.

Anne sütünde de bulunan EPA ve DHA omega 3 yağ asitlerini barındırmasıyla haftada en az 2 kez tüketilmesi önerilen balık, özellikle 10 ay üstü bebekler ile çocuklarda zeka gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Sık balık tüketiminin çocukların zeka, hücre ve kemik gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayan Arıca şunları dile getirdi:

“Balıklarda yüksek oranda protein, omega 3 ve iyot bulunuyor. Bu da çocuklarda özellikle beynin zeka gelişimini, hücre yenilenmesini, kemik gelişimini sağlıyor. Bu nedenle özellikle 10. aydan itibaren bebeklerde balığı öneriyoruz.”

Arıca, EPA ve DHA olarak bilinen omega 3 yağ asitlerinin kaliteli, insan sağlığı ve gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu omega 3'lerin bulunduğu besinlere değinen Arıca, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Bunlar vücudumuzda üretilmiyor, sadece anne sütünde bulunuyor. Anne sütünden sonra tek alabileceğimiz yer balık. Evet dışarıdan birtakım vitamin veya maddelerle alabiliriz ama doğal olarak balığın haftada en az 2 hatta 3 öğün şeklinde çocuklara verilmesini istiyoruz. Çocuk okula gidiyorsa bu öğünü atlamamalıyız, mutlaka balık yedirmeliyiz. Çünkü zeka gelişimi ve IQ gelişiminde faydalı olduğunu biliyoruz.”

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