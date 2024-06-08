Bebeklere müzik dinletmenin müthiş faydaları. Bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Düzenleme: Gülsüm Sundu
Bebeklere müzik dinletmenin müthiş faydaları. Bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Bebeklere müzik dinletmenin bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları ortaya çıktı.

Bebeklerin gelişiminde müziğin oynadığı rol, birçok bilimsel çalışma tarafından incelenmişti ve sonuçlar müziğin bebekler üzerindeki olumlu etkilerini göstermekte.

Bebekler anne karnındaki altıncı aydan itibaren seslere tepki vermeye başlıyor ve doğduktan sonra da duydukları müzikleri hatırlayabildiği ortaya çıktı.

Müzik, bebeklerin zeka ve beyin gelişimini pozitif yönde etkiliyor ve beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiği ifade edildi.

Uzman Görüşleri ve Araştırmalar

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen ve Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık gibi uzmanlar, müzik dinlemenin bebeklerin fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunduğunu belirtiyorlar.

Müzik, bebeklerin ritme ayak uydurmasını sağlayarak motor becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor ve sosyal iletişimde gelişim göstermelerini teşvik ediyor.

Ayrıca, müzik dinlemenin bebeklerin dil, duygusal ve matematiksel zekasının gelişimini olumlu etkiliyor.

Müzik Terapi Uzmanlarından İpuçları

Türkiye'deki müzik terapistleri, müzik terapisi uygulamalarında müziğin seçiminin önemine dikkat çekiyorlar.

Müzik terapisi, bebek ve ebeveyn arasında güvenli bir bağlanma oluşmasını destekleyebilir ve bebeklerin çevresel duyarlılığını artırabilir.

Özellikle, klasik müzik bestelerinin bebekler üzerinde olumlu etkiler sağladığı ve bebeklerin konuşma dönemine daha kolay girmesine etki ettiği belirtiliyor.

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