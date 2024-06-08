Yüzerken kramp geçirenler ilk ne yapmalı? Yüzme kramplarını önleme yöntemleri

Yüzme, hem eğlenceli hem de sağlıklı bir aktivite olmasına rağmen, bazen beklenmedik kramplarla karşılaşılabilir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Çağıl Ertürk, yüzerken meydana gelen krampların genellikle magnezyum, potasyum ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Ayrıca, yoğun egzersiz sonrası sıvı ve elektrolit kaybının da kramplara zemin hazırladığını ekledi.

Kramp Anında Yapılması Gerekenler

Eğer yüzme esnasında kramp girerse, panik yapmadan sakin bir şekilde kıyıya doğru yüzmek önemli olduğu biliniyor.

Panik, kas kramplarını artırabilir ve boğulma riskini yükseltebilir.

Kramp giren bölgeye hafif vuruşlar yaparak veya ovalayarak rahatlatmaya çalışmak ve sırt üstü yüzerek karaya ulaşmaya çalışmak önerilir.

Kıyıya ulaşıldığında, düz bir zemine yatırılarak kramp giren bacağın yavaşça eski haline getirilmesi ve baldır kaslarına hafif basınç uygulanarak krampın azaltılması sağlanabilir.

Yüzme Kramplarını Önleme Yöntemleri

Yüzme kramplarını önlemek için alınabilecek önlemler arasında, yeterli hidrasyon ve elektrolit dengesinin sağlanması yer alıri.

Ayrıca, antrenman öncesi ve sonrası yeterli ısınma ve esneme hareketleri yapmak, yorgun ve susuz kalmış kasların önlenmesine yardımcı olur.

Uzmanlar, düzenli egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin, özellikle muz, kivi ve fındık gibi magnezyum, potasyum ve kalsiyum açısından zengin gıdaların tüketilmesinin krampları önlemede etkili olduğunu vurguladı.