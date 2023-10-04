Bebekleri tehdit eden virüs ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, kışın gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaştığını ifade etti.

Ayrıca, prematüre bebekler için tehlikeli olan RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) enfeksiyonuna karşı ebeveynleri uyardı.

Taşkın, “Sonbahar mevsimi başladı, çocuklarda boğaz ağrısı, nezle, larenjit ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları arttığı gibi zatürre ve bronşit gibi alt solunum yolu hastalıkları da sık görülüyor. RSV virüsü için kesin bir tedavi yöntemi bulunmadığından, risk altındaki prematüre bebeklerin bu virüsten korunması hayati önem taşıyor. Hastalık, huzursuzluk, ateş, burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve ağızdan beslenememe gibi belirtilerle yavaş yavaş ilerliyor” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, RSV enfeksiyonunun bebeklerde grip ve Kovid-19 hastalığına benzer belirtiler gösterdiğini söyledi.

Taşkın, “Hastalık, huzursuzluk, ateş, burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve ağızdan beslenememe gibi belirtilerle yavaş yavaş ilerliyor. Belirtiler zaman geçtikçe daha da şiddetleniyor. Büyük çocuk ve yetişkinlerde nezle ve grip gibi şikayetlere yol açarken prematüre doğan veya bebeklerde; huzursuzluk, beslenmeme, solunum sıkıntısı ya da solunum bozuklukları (akut bronşiolit tablosu) görülebiliyor. Bu virüs için kesin bir tedavi yöntemi bulunmadığından, risk altındaki prematüre bebeklerin bu virüsten korunması hayati önem taşıyor. Özellikle pramatüre doğan bebeklerde ev ziyaretleri kabul edilmemeli, bakımını üstlenen kişiler sonbahar ile kış aylarında maske kullanmalı ve el hijyenine özen göstermeli. Erken tanı için ebeveynlerin burun tıkanıklığı ve ağızdan beslenmede güçlük çekme gibi sorunlarda doktora başvurmaları çok önemli” diye konuştu.

KRONİK HASTALAR RİSK GRUBUNDA

Eris varyantının Kovid-19 mutasyonlarına kıyasla daha hızlı bulaştığını da belirten Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, evde küçük kardeşi veya kronik hastalığı olan ailelerin risk grubunda olduğunu ifade etti.

Taşkın, “Ateş, huzursuzluk, burun tıkanıklığı, halsizlik, öksürük, beslenme problemleri görülebilir. Bazı hastalarda ise solunum sıkıntısı oluşturabilir. Bulaşmayı önlemek ve korunmak için pandemi dönemindeki gibi maske kullanımı, fiziksel mesafe korunması ve hijyen kuralları hayati önem taşıyor. Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda bulunurken bu önlemlere dikkat edin" dedi.