Bedavacıları terletecek gelişme IP TV ve kaçak yayın izleyenlere hapis cezası

Uzmanlar dizi, film ya da spor karşılaşmalarını izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak yollarla sunan mecralar karşı uyarıyor. Belki farkında değilsiniz ancak ücret ödemeden ya da çok az bir ödeme yaparak bu kaçak hizmetleri alanların ve bu hizmeti sunan mecraların başı büyük derde girecek. Uzmanlar, kaçak yayınların izlendiğinin belirlenmesi durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.

Gün geçtikçe ücretli dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren uygulamaların hizmetini çok ucuza veren kaçak yollarla sağlayan platformların sayısı arttı. Bununla birlikte bu hizmetleri sağlayan ve kullananlara yönelik denetimler de artırıldı.

Ülke ekonomisine verdikleri zarar giderek artan hizmetleri kullanmanın bir de cezası bulunuyor. Uzmanlar bu tür platformları kullanmanız sonucunda adli bir soruşturmayla karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarıyor.

Gelebilecek cezalara ilişkin bilgi veren avukat Müge Doğan, 'Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var ki bu cezalarla ilgili. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve bundan menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" diye konuştu.

Avukat Müge Doğan bu şekilde kullanım tespit edilmesi durumunda muhatapların hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Doğan, "Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Kanun bunu öngörüyor" İfadelerine yer verdi.

SADECE KULLANMAK SUÇ DEĞİL

Kaçak izleme hizmetini öderken başka bir adli bir olayla da karşı karşıya kalınabiliyor. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi IBAN yoluyla alıyor. Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba göndermeleri isteniyor. Uzmanlar bu konuda da ikinci bir uyarı yapıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarak başınızı belaya sokabilir.

"KENDİNİZİ BİR ANDA SAVCININ KARŞISINDA BULABİLİRSİNİZ"

Avukat Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Çoğunlukla bu tip ödemeler, herhangi bir açıklama yapılmaksızın gönderiliyor. Para gönderdiğiniz kişinin bir terörle irtibatı veya iltisakı tespit edilmesi halinde hesap hareketlerinden incelenmesi durumunda sizin de bu kişiye para gönderme, para alışverişi durumlarınız bulunduğunda bununla ilgili de kendinizi savcının karşısında bulabilirsiniz. "