Efsane besteci Beethoven’ın ölüm nedeni 200 yıl sonra ortaya çıktı

Dünyanın en önemli müzisyenlerinden biri olarak gösterilen Beethoven'ın saç tellerinden DNA’sı ortaya çıkarıldı. DNA analizinden elde edilen bulgulara göre, ünlü müzisyenin yaklaşık 200 yıl önceki ölümü, aşırı alkol tüketimi ve hepatit B ile birleşen genetik bir karaciğer rahatsızlığından kaynaklandı.

Müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Alman besteci Ludwig van Beethoven’ın DNA’sını saç tellerinden ortaya çıkaran bilim insanları, 1827 yılında hayatını kaybeden müzisyenin muhtemel ölüm sebebini keşfetti.

ÇÖLYAK HASTALIĞI DA VAR

Current Biology dergisinde yayınlanan çalışmada bilim insanları, 44 yaşında tamamen sağır olduğu düşünülen Beethoven’ın ölümünde aşırı alkol tüketimi ve hepatit B ile beraber karaciğer hastalığından kaynaklandığını buldu. Karaciğer problemlerine ek olarak, 57 yaşında hayatını kaybeden bestecinin hayatı boyunca şikayet ettiği mide-bağırsak sorunlarına dair kanıtlar bulundu. DNA analizinde çölyak hastalığı ve laktoz intoleransı da çıktı.