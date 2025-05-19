İstanbul'da feci olay! 20 milyonluk araç alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda 20 milyon değerindeki lüks otomobil kül oldu. Alev alev yanan aracın görüntüleri kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HENÜZ NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ferrari marka 34 CAA 08 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana geldi.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACIN KİMİN KULLANDIĞI BELLİ OLDU

20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın (37) kullandığı öğrenildi.

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