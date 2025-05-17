Erdoğan'ın meslektaşına yaptığı dünyada olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Genel Oturumu için AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da liderler arasında yerini aldı. Toplantıda ilginç bir an yaşandı. Erdoğan’ın Fransa Lideri Macron ile selamlaşırken, elini 13 saniye boyunca tutarak karşılaması sosyal medyada gündem oldu.