Erdoğan'ın meslektaşına yaptığı dünyada olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Genel Oturumu için AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da liderler arasında yerini aldı. Toplantıda ilginç bir an yaşandı. Erdoğan’ın Fransa Lideri Macron ile selamlaşırken, elini 13 saniye boyunca tutarak karşılaması sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Genel Oturumu’na katıldı.

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Toplantıda Erdoğan ile Macron arasında yaşanan kareler gündeme bomba gibi düştü.

Videodaki görüntüde Erdoğan’ın, Fransa Lideri Macron'un parmağını 13 saniye gibi uzun süre tutması dikkat çekti.

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Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Dünya basınında ise görüntüler şaşkınlıkla karşılandı. Erdoğan'ın Macron'un elini tutuması üstünlük kurma olarak bazı kullanıcılar tarafından yorumlandı.

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