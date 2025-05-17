Erdoğan'ın meslektaşına yaptığı dünyada olay oldu! Hiç böyle görmediniz...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Genel Oturumu’na katıldı.
Toplantıda Erdoğan ile Macron arasında yaşanan kareler gündeme bomba gibi düştü.
Videodaki görüntüde Erdoğan’ın, Fransa Lideri Macron'un parmağını 13 saniye gibi uzun süre tutması dikkat çekti.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Dünya basınında ise görüntüler şaşkınlıkla karşılandı. Erdoğan'ın Macron'un elini tutuması üstünlük kurma olarak bazı kullanıcılar tarafından yorumlandı.